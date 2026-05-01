Боец Степаненко вынес в тыл раненого товарища, несмотря на налет дронов ВСУ

Военный по пути сбил два украинских БПЛА.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Боец ВС РФ из группы эвакуации Константин Степаненко оказал первую помощь раненому сослуживцу и доставил его в точку эвакуации, сбив по пути два украинских FPV-дрона, сообщили в Минобороны РФ.

«Добравшись до места, где находился раненый российский военнослужащий, Константин приступил к оказанию первой медицинской помощи. Стабилизировав его состояние, Константин Степаненко приступил к транспортировке боевого товарища до точки эвакуации. Во время движения Константин заметил в воздухе два ударных БПЛА противника, движущихся в их сторону. Несмотря на сложную обстановку, рядовой Константин Степаненко меткими выстрелами из личного стрелкового оружия уничтожил вражеские дроны и добрался до района эвакуации», — сказано в сообщении.

Также в министерстве рассказали про работу штурмовой группы под командованием младшего сержанта Александра Горина.

Под дронами и огнем минометов штурмовики зашли на позиции ВСУ с фланга и приступили к их зачистке. Горин первый вступил в стрелковый бой с солдатами ВСУ и уничтожил нескольких противников. Позиция была взята, но украинские военные попытались отбить ее. Российские штурмовики уничтожили большую часть подкрепления противника, остатки ВСУ отступили — позиция была удержана.

