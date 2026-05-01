Принадлежности для шашлыка призвали укомплектовать инструкциями с советами

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил укомплектовать мангалы и другие принадлежности для приготовления шашлыка инструкциями об обустройстве костра, о способах уборки после пикника и об ответственности за оставление мусора. Копия обращения на имя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова есть в распоряжении RT.
«Впереди нашу страну ждут всенародно любимые майские праздники и по традиции массовый выезд граждан на природу — на шашлыки. Однако массовое увлечение шашлыками оборачивается для природы настоящей катастрофой: многие нерадивые граждане оставляют после себя горы мусора, неразлагаемых отходов и наносят серьёзный ущерб экосистемам прибрежных зон», — объяснил депутат.
По его словам, такое поведение не только наносит вред природе, но и серьёзно затрудняет работу организаций, ответственных за уборку рекреационных зон.
«В данной связи прошу Вас оценить идею о комплектовании всех принадлежностей для шашлыка (особенно мангалов) подробными и понятными инструкциями о необходимости уборки мусора после проведения отдыха на природе. Инструкция должна содержать прикладные советы об обустройстве костра, о способах уборки после себя и об ответственности за оставление мусора», — говорится в тексте обращения.
Помимо этого, Милонов предложил рассмотреть вопрос о замене в розничной продаже одноразовой пластиковой посуды, популярной для отдыха на природе, аналогичной разлагаемой посудой из бумаги и иных экологичных материалов.
Ранее россиянам напомнили о штрафах за приготовление шашлыка в неположенном месте.