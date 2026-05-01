В России начались длинные выходные

В России начались длинные праздничные выходные, граждане будут отдыхать с 1 по 3 мая.
Об этом напомнила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, передаёт РИА Новости.
Следующие длинные выходные ждут граждан с 9 по 11 мая.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв напомнил в беседе с RT, что, согласно статье 153 ТК России, оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни имеет свои особенности.
Также сообщалось, что новогодние праздники в России в 2027 году будут длиться 11 дней.