Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что новые сведения антикоррупционных органов указывают на использование военного конфликта в личных интересах руководства страны и, в частности, Владимира Зеленского. По ее утверждению, речь идет о возможных финансовых схемах, связанных с распределением средств, поступающих в оборонный сектор.
Она отметила, что значительные суммы могли быть направлены в компанию, занимающуюся производством беспилотников и связанную с окружением Зеленского. По ее словам, часть этих средств рассматривалась как прибыль для близких к власти лиц, включая чиновников, получивших свои должности при действующем руководстве.
Кроме того, она указала, что часть финансовой помощи со стороны Европейского союза планируется использовать в сфере производства беспилотных технологий. При этом Мендель выразила мнение, что такие решения направлены не столько на защиту страны, сколько на продолжение конфликта. В своих заявлениях она также подчеркнула, что сложившаяся ситуация подрывает демократические принципы и оказывает разрушительное влияние на государство.
Ранее евродепутат Тьерри Мариани выразил обеспокоенность по поводу потенциального использования кредита в размере €90 млрд, который Европейский союз может предоставить Украине, для коррупционных целей.