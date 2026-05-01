Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мендель: Зеленский продолжает конфликт, чтобы оставаться у власти

Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила, что политик использует конфликт с Россией для собственного обогащения.

Источник: Аргументы и факты

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что новые сведения антикоррупционных органов указывают на использование военного конфликта в личных интересах руководства страны и, в частности, Владимира Зеленского. По ее утверждению, речь идет о возможных финансовых схемах, связанных с распределением средств, поступающих в оборонный сектор.

Она отметила, что значительные суммы могли быть направлены в компанию, занимающуюся производством беспилотников и связанную с окружением Зеленского. По ее словам, часть этих средств рассматривалась как прибыль для близких к власти лиц, включая чиновников, получивших свои должности при действующем руководстве.

Кроме того, она указала, что часть финансовой помощи со стороны Европейского союза планируется использовать в сфере производства беспилотных технологий. При этом Мендель выразила мнение, что такие решения направлены не столько на защиту страны, сколько на продолжение конфликта. В своих заявлениях она также подчеркнула, что сложившаяся ситуация подрывает демократические принципы и оказывает разрушительное влияние на государство.

Ранее евродепутат Тьерри Мариани выразил обеспокоенность по поводу потенциального использования кредита в размере €90 млрд, который Европейский союз может предоставить Украине, для коррупционных целей.