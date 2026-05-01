Трамп рассказал, как работал секретный «дискомбобулятор» при похищении Мадуро

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп рассказал, что секретное оружие вооруженных сил США «дискомбобулятор» во время операции по похищению лидера Венесуэлы Николаса Мадуро полностью вывело из строя оборудование ее военных.
«У нашей армии нет равных. Знаете, когда мы атаковали Венесуэлу, их оборудование… ничего не работало. Оборудование было хорошее, но оно было “дискомбобулировано”, — отметил Трамп.
«Понимаете, что это значит? Они нажимают на кнопки — а ничего не работает. Они говорят: “Что, черт возьми, происходит?” Они слышали этот странный жужжащий звук, доносившийся с высоты. Удивительно, насколько великолепна наша армия», — добавил он.
24 января президент США в интервью газете The New York Post заявил, что при проведении операции в Венесуэле ВС США использовали некое секретное оружие, о котором ему говорить не разрешено, но которое он назвал «дискомбобулятором» (discombobulator, можно перевести как «запутыватель»). Позже в интервью телеканалу NBC News он признался, что сам придумал это название и очень гордится этим.