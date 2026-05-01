Трамп рассказал, как работал секретный «дискомбобулятор» при похищении Мадуро

24 января президент США в интервью газете The New York Post заявил, что при проведении операции в Венесуэле ВС США использовали некое секретное оружие, о котором ему говорить не разрешено, но которое он назвал «дискомбобулятором» (discombobulator, можно перевести как «запутыватель»). Позже в интервью телеканалу NBC News он признался, что сам придумал это название и очень гордится этим.