В Белгородской области БПЛА атаковал мотоцикл, погибли два молодых человека

В селе Волчья Александровка Белгородской области беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня 18 и 15 лет. От полученных ранений они погибли на месте.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко её оборвал… Выражаю родителям, всем близким и родным самые искренние соболезнования… Это страшная потеря для всех нас», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в результате БПЛА-атаки по Чакову Брянской области также погиб мирный житель.
