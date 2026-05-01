В Белгородской области БПЛА атаковал мотоцикл, погибли два молодых человека

В селе Волчья Александровка Белгородской области беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня 18 и 15 лет. От полученных ранений они погибли на месте.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко её оборвал… Выражаю родителям, всем близким и родным самые искренние соболезнования… Это страшная потеря для всех нас», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате БПЛА-атаки по Чакову Брянской области также погиб мирный житель.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше