Подозреваемый в покушении на Трампа стрелял в сотрудника Секретной службы в упор

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Сотрудник Секретной службы США в ходе инцидента со стрельбой на приеме в Вашингтоне с участием американского президента Дональда Трампа получил выстрел в упор. Об этом заявил глава службы Шон Карран.
«Все доказательства, которые я видел, указывают на то, что подозреваемый выстрелил в нашего сотрудника в упор», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Карран добавил, что, несмотря на полученное ранение, агент Секретной службы смог открыть ответный огонь.
Аллену предъявлены обвинения в попытке покушения на жизнь президента США, транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов с целью совершения тяжкого преступления, а также применении огнестрельного оружия при совершении преступления. Как отмечал исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш, мужчине может грозить пожизненное заключение.