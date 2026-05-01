Подозреваемый в покушении на Трампа стрелял в сотрудника Секретной службы в упор

Глава службы Шон Карран отметил, что агент смог открыть ответный огонь, несмотря на полученное ранение.

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Сотрудник Секретной службы США в ходе инцидента со стрельбой на приеме в Вашингтоне с участием американского президента Дональда Трампа получил выстрел в упор. Об этом заявил глава службы Шон Карран.

«Все доказательства, которые я видел, указывают на то, что подозреваемый выстрелил в нашего сотрудника в упор», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Карран добавил, что, несмотря на полученное ранение, агент Секретной службы смог открыть ответный огонь.

Аллену предъявлены обвинения в попытке покушения на жизнь президента США, транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов с целью совершения тяжкого преступления, а также применении огнестрельного оружия при совершении преступления. Как отмечал исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш, мужчине может грозить пожизненное заключение.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
