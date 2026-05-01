Россия ответит на любые попытки блокады Калининграда, заявил посол

Посол Булатов назвал планы блокады Калининграда самоубийственными построениями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россия серьезно относится к заявлениям в странах НАТО и ЕС о возможной блокаде Калининградской области и даст решительный ответ на любые такие попытки, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

«Мы относимся к таким публичным заявлениям со всей серьезностью. Чего, к сожалению, нельзя сказать об авторах подобных самоубийственных тактических “построений”, явно не осознающих возникающих в случае их реализации военно-политических рисков для своих собственных стран. На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ», — сказал он.

Как подчеркнул дипломат, в этом плане важным сигналом для стран НАТО и Евросоюза стало озвученное российским президентом Владимиром Путиным предупреждение о «невиданной до этого момента эскалации конфликта» в случае попыток блокады Калининградской области.

В декабре 2025 года Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
