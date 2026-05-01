Россия ответит на любые попытки блокады Калининграда, заявил посол

«Мы относимся к таким публичным заявлениям со всей серьезностью. Чего, к сожалению, нельзя сказать об авторах подобных самоубийственных тактических “построений”, явно не осознающих возникающих в случае их реализации военно-политических рисков для своих собственных стран. На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ», — сказал он.
Как подчеркнул дипломат, в этом плане важным сигналом для стран НАТО и Евросоюза стало озвученное российским президентом Владимиром Путиным предупреждение о «невиданной до этого момента эскалации конфликта» в случае попыток блокады Калининградской области.
В декабре 2025 года Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.