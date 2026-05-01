Politico: в Германии считают, что политика грубых угроз Трампа себя исчерпала

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Власти Германии полагают, что «политика грубых угроз» президента США Дональда Трампа себя исчерпала, и ждут от американской администрации большей ответственности, в том числе в подходе к европейским союзникам. Об этом заявил газете Politico неназванный германский чиновник, комментируя высказывания американского лидера о возможности сокращения численности войск США в ФРГ.
«Политика грубых угроз Трампа достигла своего предела. Его риторика стала затасканной. Вывод американских войск из Германии серьезно ослабил бы сами Соединенные Штаты. И мы задаемся вопросом о том, когда взрослые в Вашингтоне планируют вернуться в центр внимания», — сказал этот источник.
В публикации также говорится, что объявление президента США о возможном выводе части войск из Германии «шокировало Пентагон». Эти заявления Трампа «ошеломили представителей военных кругов» США, которые пытаются теперь выяснить, насколько серьезным являлось заявление президента. Теперь речь идет о «потенциальных новых усилиях, направленных на вывод из Германии сотен, если не тысяч, американских военнослужащих», сказали газете трое представителей военных кругов США.
Пентагон «не ожидал этого и не планировал никакого рода сокращений» воинского контингента в Германии, добавил сотрудник аппарата Конгресса США, знакомый с ходом дебатов на эту тему. «Однако мы должны всерьез к нему (Трампу — прим. ТАСС) относиться, поскольку он серьезно был настроен на это в ходе первого срока пребывания на посту президента [США в 2017—2021 годах]», — отметил представитель аппарата Конгресса. Он имел в виду вывод Соединенными Штатами из Германии в 2020 году 11,9 тыс. военнослужащих.
Помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заверил, что Пентагон «готовит планы на все сценарии». «И мы полностью готовы выполнить приказы верховного главнокомандующего в то время и в том месте, которые он выберет», — заверил Парнелл.
Отвечая ранее на вопросы журналистов в Белом доме, американский президент допустил, что США могут сократить численность своих воинских контингентов не только в ФРГ, но и в Италии и Испании.