МИД: Россия решительно ответит на любые попытки ввести блокаду Калининграда

Россия серьёзно относится к заявлениям в странах НАТО и ЕС о возможной блокаде Калининградской области и даст решительный ответ на любые такие попытки.

Россия серьёзно относится к заявлениям в странах НАТО и ЕС о возможной блокаде Калининградской области и даст решительный ответ на любые такие попытки.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов.

Он отметил, что авторы подобных самоубийственных тактических «построений», явно не осознают возникающих в случае их реализации военно-политических рисков для своих собственных стран.

«На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ», — добавил дипломат.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что в ходе учений Объединённых экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко между тем заявила, что Россия не даст никому посягнуть на Калининград.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше