МИД: Россия решительно ответит на любые попытки ввести блокаду Калининграда

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов.
Он отметил, что авторы подобных самоубийственных тактических «построений», явно не осознают возникающих в случае их реализации военно-политических рисков для своих собственных стран.
«На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ», — добавил дипломат.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что в ходе учений Объединённых экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко между тем заявила, что Россия не даст никому посягнуть на Калининград.