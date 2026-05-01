ОАЭ прекращают участие в ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая

По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны. Эмираты также не предупреждали Россию о своем решении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что выход из ОПЕК и ОПЕК+ является суверенным решением ОАЭ и Россия с уважением к нему относится.