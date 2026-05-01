Страны ОПЕК+ после ухода ОАЭ увеличивают предел нефтедобычи

Страны ОПЕК+ увеличили предел нефтедобычи на 82 тысячи баррелей в сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Страны ОПЕК+ в рамках постепенного отказа от добровольных ограничений после выхода ОАЭ из соглашения и из ОПЕК увеличивают максимально разрешенный уровень нефтедобычи на 82 тысячи баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости.

Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.

На апрельской встрече Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Оман и ОАЭ приняли решение нарастить предел производства в мае на 206 тысяч баррелей в сутки. Однако в конце месяца Эмираты заявили о выходе и из ОПЕК, и из ОПЕК+. Без учета этой страны максимальный рост добычи может составить 188 тысяч баррелей в сутки.

Однако страны «восьмерки», которая теперь стала «семеркой», придерживаются также графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. В мае Казахстан должен был возместить 879 тысяч баррелей нефти в сутки сверхдобычи, а Оман — 16 тысяч.

В апреле же Казахстану нужно было добывать на 789 тысяч баррелей в сутки ниже разрешенного уровня. Таким образом, участники могут увеличить производство только на 82 тысячи баррелей в сутки в текущем месяце.

На встрече 3 мая страны обсудят планы по добыче нефти в июне. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил в четверг, что встреча состоится, несмотря на выход ОАЭ.

ОПЕК+ устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. Если не учитывать не участвующих в соглашении Иран, Венесуэлу и Ливию, суммарный предельный уровень добычи составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки. У восьми стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, а также ОАЭ, есть ограничения производства сверх квот.

С апреля 2025 года они от них постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.

В сентябре 2025 года «восьмерка» завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше