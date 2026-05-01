Среди украинцев в последнее время растёт поддержка вывода ВСУ из Донбасса ради завершения военных действий, свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Так, по информации украинского издания «СТРАНА.ua», в марте против вывода украинских войск из Донбасса выступали 62% граждан, в то время как в апреле этот показатель снизился до 57%.
Также, по данным КМИС, на Украине остаётся всё меньше людей, готовых терпеть военные действия столько, сколько потребуется: в начале марта такую готовность декларировали 54% опрошенных, к концу апреля их осталось уже 48%.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев идёт на любые преступления в Донбассе при поддержке Запада с 2014 года.
По его словам, Украина давно не считает жителей Донбасса своими.