Жюри биеннале в Венеции ушло в отставку в полном составе

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства подало в отставку.
Информация об этом появилась на сайте биеннале.
«Сегодня были приняты заявления об отставке от международного жюри 61-й Международной выставки искусства», — говорится в заявлении.
Причины такого решения при этом официально не разъясняются.
Ранее ЕК приостановила финансирование Венецианской биеннале из-за возвращения России.
Экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачёва между тем заявила, что участие России в биеннале хотят превратить в политическую декларацию.