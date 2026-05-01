Жюри биеннале в Венеции ушло в отставку в полном составе

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства подало в отставку.

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства подало в отставку.

Информация об этом появилась на сайте биеннале.

«Сегодня были приняты заявления об отставке от международного жюри 61-й Международной выставки искусства», — говорится в заявлении.

Причины такого решения при этом официально не разъясняются.

Ранее ЕК приостановила финансирование Венецианской биеннале из-за возвращения России.

Экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачёва между тем заявила, что участие России в биеннале хотят превратить в политическую декларацию.