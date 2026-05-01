В России самая высокая средняя зарплата была отмечена на Чукотке

Самая высокая средняя заработная плата в России в феврале 2026 года была отмечена в Чукотском автономном округе.
По данным статистики Росстата, как отмечает ТАСС, она составила 208 456 рублей в месяц.
При этом в феврале прошлого года эта сумма составляла 191 571 рубль. Таким образом, средний размер зарплаты в регионе за год вырос почти на 17 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в России средний размер зарплаты в феврале составил почти 104 тыс. рублей.
