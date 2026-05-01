В Секретной службе хотели бы проводить мероприятия с Трампом только в Белом доме

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Директор Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Шон Карран признался, что предпочел бы проводить мероприятия с участием американского лидера Дональда Трампа исключительно в Белом доме.
В эфире телеканала Fox News Каррана попросили прокомментировать стрельбу в гостинице Washington Hilton на приеме с участием Трампа. У директора Секретной службы поинтересовались, было ли бы проще обеспечивать безопасность подобных мероприятий, если бы их проводили в изначально хорошо охраняемых местах.
«Я всегда предпочитаю Белый дом, это место, которое находится под нашим полным контролем. Кроме того, выбор мест [вне Белого дома] требует [ограничения] движения транспорта, а также влияет на общественную жизнь, существуют и бюджетные соображения», — сказал Карран.