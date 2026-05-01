Американский генерал Кейн обвинил Москву в оказании помощи Ирану

Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн допустил, что Россия могла оказывать Ирану поддержку в ходе войны с Соединёнными Штатами. Соответствующее заявление он сделал во время слушаний в Сенате США.

Источник: Life.ru

«Определённо, какие-то действия имели место», — сказал Кейн, отвечая на вопрос сенаторов. С ним согласился и сенатор от республиканцев Роджер Викер. По его мнению, Москва якобы намеренно предпринимает действия для подрыва усилий США в регионе.

А ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что война на Ближнем Востоке не завершится в обозримом будущем. Причина — экономическая заинтересованность ряда стран в продолжении хаоса. По его словам, несмотря на страдания мирного населения, извне в этот пожар постоянно «подбрасывают дрова» или даже «поливают бензином». Надеяться на скорый мир не приходится, поскольку действует устойчивый механизм выгоды.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

