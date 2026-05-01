Американский генерал Кейн обвинил Москву в оказании помощи Ирану

А ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что война на Ближнем Востоке не завершится в обозримом будущем. Причина — экономическая заинтересованность ряда стран в продолжении хаоса. По его словам, несмотря на страдания мирного населения, извне в этот пожар постоянно «подбрасывают дрова» или даже «поливают бензином». Надеяться на скорый мир не приходится, поскольку действует устойчивый механизм выгоды.