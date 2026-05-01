«Ведомости»: бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев покинул Россию

Ушедший в отставку с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии, бывший руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев покинул Россию.

«Буцаев после распоряжения об отставке 22 апреля оперативно уехал из России через Минск», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три источника.

По информации издания, Буцаев упоминается в материалах уголовных дел, связанных с административным директором ППК РЭО Юрием Валдаевым, а также топ-менеджерами РЭО Екатериной Степкиной и Максимом Щербаковым.

Ранее Советский районный суд города Уфы арестовал мэра Ратмира Мавлиева по делу о взятке и превышении полномочий.

Также сообщалось, что бывший глава Тамбовской области Максим Егоров предстанет перед судом.