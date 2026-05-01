Прокуратура Швеции, как сообщает РБК, рассекретила источник требования, приведшего к аресту сухогруза Caffa, который следовал под гвинейским флагом в российский порт Санкт-Петербург. Как сообщило Шведское радио со ссылкой на данные Офиса генпрокурора Украины, арест был инициирован именно украинской стороной. До этого государственный прокурор Швеции Хакан Ларссон ограничился туманной формулировкой, пояснив лишь, что решение принято «в соответствии с запросом иностранного органа», и теперь личность этого органа раскрыта официально.
Ситуация вокруг судна обострилась еще в начале марта, когда посольство России в Швеции сообщило о взятии Caffa под контроль местными властями. Судно, на борту которого находились десять российских моряков из одиннадцати членов экипажа, было заподозрено в нарушении правил безопасности международного судоходства во время прохода через шведские территориальные воды. Кульминацией проверок стал арест капитана — гражданина России, которого подозревали в использовании поддельных документов. Однако позднее, в связи с отсутствием состава преступления и доказательств, капитана освободили.
Арест самого судна на этом фоне выглядит более жесткой мерой. По данным портала Marine Traffic, сухогруз следовал по маршруту из марокканской Касабланки и должен был бросить якорь в Санкт-Петербурге 10 марта. Однако судьба судна оказалась иной: его последнее местоположение было зафиксировано в проливе Каттегат, стратегически важной артерии, соединяющей Северное море с Балтийским. Именно там, на подступах к российской границе, судно и было остановлено.
В настоящий момент, как уточнил Ларссон, арест произведен для проверки возможности передачи судна другому государству. Хотя официального обвинительного акта против экипажа пока не предъявлено, сам факт того, что Швеция действовала по прямому указанию Киева, говорит о высокой политизации инцидента.
