Швеция раскрыла, кто написал донос на сухогруз Caffa, следовавший в Россию

Ситуация вокруг судна обострилась еще в начале марта, когда посольство России в Швеции сообщило о взятии Caffa под контроль местными властями. Судно, на борту которого находились десять российских моряков из одиннадцати членов экипажа, было заподозрено в нарушении правил безопасности международного судоходства во время прохода через шведские территориальные воды. Кульминацией проверок стал арест капитана — гражданина России, которого подозревали в использовании поддельных документов. Однако позднее, в связи с отсутствием состава преступления и доказательств, капитана освободили.