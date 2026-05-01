Экс-пресс-секретарь Зеленского допустила, что на «пленках Миндича» есть его жена

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Жена Владимира Зеленского Елена может быть записана на пленках из квартиры украинского бизнесмена Тимура Миндича, публикация которых ожидается в ближайшее время. Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
«Завтра действующий депутат парламента собирается публично зачитать еще больше этих записей. Мне сказали, что среди записанных голосов может быть и голос самой первой леди», — написала Мендель в X.
По ее словам, пока украинцы страдают, Зеленсий и его ближайшее окружение несметно богатеют. «Мой народ умирает ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть», — заявила Мендель, подчеркнув, что боевые действия — это единственное, что обеспечивает Зеленскому деньги и помогает удерживаться у власти.
Экс-пресс-секретарь напомнила, что опубликованные накануне фрагменты разговоров содержат обсуждение выделения миллиардов долларов компании Fire Point, которую Зеленский «постоянно рекламировал, лично демонстрируя ее иностранным инвесторам как историю успеха Украины». Она отметила, что из €90 млрд, которые ЕС планирует выделить Киеву, первый транш предназначен для производства беспилотников, и именно Fire Point первой получит эти деньги.
Бывшая пресс-секретарь выразила возмущение тем, что в этих условиях многие западные СМИ продолжают писать хвалебные статьи о Зеленском и украинских беспилотниках. «Я напрямую спрашиваю своих бывших коллег по СМИ: неужели это и есть журналистика сейчас? Замалчивание масштабной коррупции на самых высоких уровнях? — интересуется Мендель. — Возможно, вы пока не можете цитировать своих украинских коллег. Но завтра, когда член парламента публично зачитает эти документы, оправданий больше не будет. Разрыв между тем, что вам говорят западные СМИ, и тем, что происходит на самом деле на Украине, стал слишком велик. Пора его сократить».
Перед этим депутат Верховной рады Ярослав Железняк анонсировал, что обнародует утром 1 мая новую серию пленок из квартиры Миндича. Ранее издание «Украинская правда» опубликовало первую партию новых расшифровок, зафиксировавших, что Миндич обсуждал с занимавшим на тот момент пост министра обороны Рустемом Умеровым многомиллионные контракты и финансирование производства дронов. Другие фрагменты свидетельствуют, что Миндич обсуждал обустройство нескольких элитных особняков, в том числе для себя, «Вовы» и «Андрея». Как предполагает издание, речь идет о Владимире Зеленском и бывшем главе его офиса Андрее Ермаке.