CBS: на американском эсминце USS Higgins произошел пожар

На борту эсминца военно-морских сил США USS Higgins произошел крупный пожар, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Корабль базируется в зоне контроля Индо-Тихоокеанского командования ВС Соединенных Штатов (INDOPACOM).

По словам собеседников телеканала, пожар произошел в начале недели. Из строя были выведены электроснабжение и двигательная установка эсминца.

Причины возгорания и точное местонахождение корабля неизвестны. Как уточняет CBS News, по состоянию на февраль USS Higgins находился в порту Сингапура.

