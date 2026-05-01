Telegraph: в НАТО не обсуждают вывод части войск США из Германии

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Страны — члены НАТО не обсуждают возможность сокращения американского военного присутствия в Германии. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в альянсе.
29 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения дислоцированного на территории ФРГ воинского контингента. Согласно The Daily Telegraph, американский лидер выступил с таким заявлением, вероятно, в ответ на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Иран унижает США своей переговорной тактикой.
По информации газеты, Североатлантический совет — основной орган принятия политических решений в НАТО — не проводил каких-либо обсуждений, касающихся сокращения американского контингента в Германии. Отмечается, что ни Берлин, ни Вашингтон не давали сигналов о подобном развитии событий.
При этом собеседники газеты указали, что в случае частичного вывода войск США могут перенаправить их в Гренландию, Румынию, Польшу или страны Ближнего Востока.