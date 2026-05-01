Фицо заступил на ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил провести одну из ночей на работе в пекарне, чтобы выразить поддержку людям, занятым в трудовых профессиях. Перед началом смены он прошел необходимый инструктаж по технике безопасности и сообщил, что планирует ознакомиться с процессом доставки продукции, после чего будет помогать водителю-экспедитору.