Фицо заступил на ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил провести одну из ночей на работе в пекарне, чтобы выразить поддержку людям, занятым в трудовых профессиях. Перед началом смены он прошел необходимый инструктаж по технике безопасности и сообщил, что планирует ознакомиться с процессом доставки продукции, после чего будет помогать водителю-экспедитору.
Работа проходила в пекарне, расположенной в небольшом городе на западе страны. Глава правительства сопровождал водителя во время развоза выпечки по нескольким точкам и взял на себя выполнение физических задач, связанных с доставкой. Таким образом он решил на практике показать, с какими нагрузками сталкиваются сотрудники, работающие в ночные часы.
По словам Фицо, участие в такой смене стало способом выразить уважение людям, которые трудятся в непростых условиях, в том числе ночью и в праздничные дни. Он также подчеркнул, что выполнял эту работу без какого-либо вознаграждения.
Ранее Фицо заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего визита в Москву по случаю празднования Дня Победы.