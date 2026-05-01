Фицо заступил на ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися

Фицо заступил на ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися в качестве помощника водителя-экспедитора.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил провести одну из ночей на работе в пекарне, чтобы выразить поддержку людям, занятым в трудовых профессиях. Перед началом смены он прошел необходимый инструктаж по технике безопасности и сообщил, что планирует ознакомиться с процессом доставки продукции, после чего будет помогать водителю-экспедитору.

Работа проходила в пекарне, расположенной в небольшом городе на западе страны. Глава правительства сопровождал водителя во время развоза выпечки по нескольким точкам и взял на себя выполнение физических задач, связанных с доставкой. Таким образом он решил на практике показать, с какими нагрузками сталкиваются сотрудники, работающие в ночные часы.

По словам Фицо, участие в такой смене стало способом выразить уважение людям, которые трудятся в непростых условиях, в том числе ночью и в праздничные дни. Он также подчеркнул, что выполнял эту работу без какого-либо вознаграждения.

Ранее Фицо заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего визита в Москву по случаю празднования Дня Победы.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
