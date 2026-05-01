Венесуэла повысит минимальный доход, заявила Родригес

Родригес: в Венесуэле повысят минимальный доход до 240 долларов.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 1 мая — РИА Новости. Власти Венесуэлы увеличат минимальный совокупный доход граждан до эквивалента 240 долларов, а пенсии — до 70 долларов, заявила уполномоченный президент Дельси Родригес.

«Минимальный интегральный доход достигнет эквивалента 240 долларов… наши пенсионеры будут получать пенсию в размере 70 долларов, что означает рост на 40%», — сказала она, выступая на митинге в Каракасе, который показал телеканал Telesur.

По словам Родригес, речь идет о крупнейшем повышении доходов за последние годы. Она уточнила, что достигнутый уровень станет ориентиром и для частного сектора — работодателям рекомендовано довести выплаты до указанного уровня, если они ниже.

Минимальный доход в южноамериканской стране с 2022 года сохранялся на уровне 130 боливаров, что составляло менее 3,5 доллара США. Правительство страны в этой ситуации организовало систему дополнительных выплат — так называемого «бонуса экономической войны» в размере 150 долларов США и продовольственного бонуса в размере 40 долларов, которые получают госслужащие и пенсионеры.

Родригес на митинге также объявила о введении дополнительных выплат. В частности, предусмотрен специальный бонус профессионального и академического признания для работников стратегических отраслей. Эти доплаты будут начисляться вместе с повышением доходов.

Отдельный блок мер касается пенсионеров: помимо увеличения выплат, правительство запускает программу адресной поддержки пожилых граждан. Она включает создание мобильных бригад с участием медиков и специалистов по питанию, которые будут оказывать помощь на дому.

Родригес добавила, что все повышения будут выплачены задним числом — начиная с 30 апреля.

Решение было согласовано в рамках диалога между правительством, профсоюзами и бизнесом, где стороны договорились о мерах по повышению доходов и восстановлению покупательной способности населения.

По оценкам венесуэльских профсоюзов, стоимость продовольственной корзины в стране составляет 677 долларов США. Килограмм сухого молока стоит в местной валюте от 10 до 16 долларов, кукурузная мука — около 1,3 доллара, говядина — от девяти до 12 долларов, сыр — от восьми до 12, при этом цены пересматривают почти ежедневно в зависимости от курса боливара к доллару.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
