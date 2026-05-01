Венесуэла повысит минимальный доход, заявила Родригес

МЕХИКО, 1 мая — РИА Новости. Власти Венесуэлы увеличат минимальный совокупный доход граждан до эквивалента 240 долларов, а пенсии — до 70 долларов, заявила уполномоченный президент Дельси Родригес.
«Минимальный интегральный доход достигнет эквивалента 240 долларов… наши пенсионеры будут получать пенсию в размере 70 долларов, что означает рост на 40%», — сказала она, выступая на митинге в Каракасе, который показал телеканал Telesur.
По словам Родригес, речь идет о крупнейшем повышении доходов за последние годы. Она уточнила, что достигнутый уровень станет ориентиром и для частного сектора — работодателям рекомендовано довести выплаты до указанного уровня, если они ниже.
Минимальный доход в южноамериканской стране с 2022 года сохранялся на уровне 130 боливаров, что составляло менее 3,5 доллара США. Правительство страны в этой ситуации организовало систему дополнительных выплат — так называемого «бонуса экономической войны» в размере 150 долларов США и продовольственного бонуса в размере 40 долларов, которые получают госслужащие и пенсионеры.
Родригес на митинге также объявила о введении дополнительных выплат. В частности, предусмотрен специальный бонус профессионального и академического признания для работников стратегических отраслей. Эти доплаты будут начисляться вместе с повышением доходов.
Отдельный блок мер касается пенсионеров: помимо увеличения выплат, правительство запускает программу адресной поддержки пожилых граждан. Она включает создание мобильных бригад с участием медиков и специалистов по питанию, которые будут оказывать помощь на дому.
Родригес добавила, что все повышения будут выплачены задним числом — начиная с 30 апреля.
Решение было согласовано в рамках диалога между правительством, профсоюзами и бизнесом, где стороны договорились о мерах по повышению доходов и восстановлению покупательной способности населения.
По оценкам венесуэльских профсоюзов, стоимость продовольственной корзины в стране составляет 677 долларов США. Килограмм сухого молока стоит в местной валюте от 10 до 16 долларов, кукурузная мука — около 1,3 доллара, говядина — от девяти до 12 долларов, сыр — от восьми до 12, при этом цены пересматривают почти ежедневно в зависимости от курса боливара к доллару.