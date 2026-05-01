Фицо отработал ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заступил на ночную смену в пекарне в качестве помощника водителя-экспедитора в знак солидарности с трудящимися.

«Таким образом я хочу выразить уважение прежде всего тем людям, которые работают по ночам и во время государственных праздников», — сказал политик.

По информации словацкого телеканала ТА3, пекарня находится в небольшом словацком городе Бановце-над-Бебравоу на западе республики. Перед сменой Фицо рассказал, что всю ночь будет сопровождать водителя, который развозит выпечку, и возьмёт на себя всю физическую работу, связанную с этим процессом.

«Я буду помощником водителя-экспедитора… Мы будем доставлять продукцию, которую эта пекарня подготовила, остановок у нас будет несколько», — сказал Фицо.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Фицо приедет на парад ко Дню Победы в Москву в числе иностранных гостей.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
