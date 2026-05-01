Фицо отработал ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заступил на ночную смену в пекарне в качестве помощника водителя-экспедитора в знак солидарности с трудящимися.
«Таким образом я хочу выразить уважение прежде всего тем людям, которые работают по ночам и во время государственных праздников», — сказал политик.
По информации словацкого телеканала ТА3, пекарня находится в небольшом словацком городе Бановце-над-Бебравоу на западе республики. Перед сменой Фицо рассказал, что всю ночь будет сопровождать водителя, который развозит выпечку, и возьмёт на себя всю физическую работу, связанную с этим процессом.
«Я буду помощником водителя-экспедитора… Мы будем доставлять продукцию, которую эта пекарня подготовила, остановок у нас будет несколько», — сказал Фицо.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Фицо приедет на парад ко Дню Победы в Москву в числе иностранных гостей.