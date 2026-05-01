Пациент подорвал себя и врача в центре онкологии в Баку

В Национальном центре онкологии Министерства здравоохранения Азербайджана в Баку пациент подорвал самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает агентство Azertag.

В Национальном центре онкологии Министерства здравоохранения Азербайджана в Баку пациент подорвал самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает агентство Azertag.

По информации Генеральной прокуратуры Азербайджана, пациент с онкологией Мубариз Сахиб оглу Алиев 1988 года рождения попытался убить врача Насирова Асифа Акиф оглу. В результате пациент погиб, врач тяжело ранен.

Районная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом, а также о хранении взрывчатых устройств.