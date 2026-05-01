Карл III поприветствовал отмену пошлин США на виски

«Король был проинформирован о теплом жесте со стороны президента Трампа. Он направляет свои искренние слова благодарности за решение, которое сильно повлияет на британскую индустрию виски и занятых в ней людей. Его Величество поднимет бокал виски за внимание и щедрое гостеприимство президента», — сказано в нем.
30 апреля Трамп заявил, что по просьбе Карла III отменит пошлины в сфере производства шотландского виски. Агентство Bloomberg сообщало, что из-за тарифных мер в этой отрасли Великобритания теряет примерно $27 млн в месяц.
Карл III совершил государственный визит в США 27−30 апреля. Он выступил в Конгрессе и был принят Трампом в Белом доме.