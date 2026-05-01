Карл III поприветствовал отмену пошлин США на виски

Представитель Букингемского дворца заявил, что король «поднимет бокал» напитка за это решение американского президента.

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III приветствовал отмену президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении шотландского виски по его просьбе. Об этом говорится в заявлении представителя Букингемского дворца.

«Король был проинформирован о теплом жесте со стороны президента Трампа. Он направляет свои искренние слова благодарности за решение, которое сильно повлияет на британскую индустрию виски и занятых в ней людей. Его Величество поднимет бокал виски за внимание и щедрое гостеприимство президента», — сказано в нем.

30 апреля Трамп заявил, что по просьбе Карла III отменит пошлины в сфере производства шотландского виски. Агентство Bloomberg сообщало, что из-за тарифных мер в этой отрасли Великобритания теряет примерно $27 млн в месяц.

Карл III совершил государственный визит в США 27−30 апреля. Он выступил в Конгрессе и был принят Трампом в Белом доме.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше