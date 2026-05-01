Мадьяр выдвинул на пост главы Минюста Венгрии своего зятя

Мадьяр завершил выдвижение кандидатов на все посты в своем будущем правительстве. 9 мая он должен быть избран на должность премьера на первом заседании парламента нового созыва. Возглавляемая им партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся в Венгрии 12 апреля. Нынешний глава правительства Виктор Орбан и его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» после 16 лет беспрерывного правления перейдут в оппозицию.