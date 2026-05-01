Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадьяр выдвинул на пост главы Минюста Венгрии своего зятя

По данным телеканала М1, лидера партии «Тиса» обвиняют в кумовстве.

Источник: AP 2024

БУДАПЕШТ, 1 мая. /ТАСС/. Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, готовящийся возглавить новое правительство Венгрии, выдвинул на пост министра юстиции своего зятя Мартона Меллетей-Барну. Как сообщил телеканал М1, его кандидатура в силу родственных связей с будущим премьером вызвала дискуссии в обществе и обвинения Мадьяра в кумовстве.

«Я попросил юридического директора партии “Тиса” Мартона Меллетей-Барну возглавить министерство юстиции. Мартон Меллетей-Барна работает юристом последние два десятилетия», — написал Мадьяр в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Лидер “Тисы” не упомянул, что этот человек является его родственником. В сентябре 2025 года Меллетей-Барна женился на сестре Мадьяра. Об этом факте сообщили венгерские СМИ.

Мадьяр завершил выдвижение кандидатов на все посты в своем будущем правительстве. 9 мая он должен быть избран на должность премьера на первом заседании парламента нового созыва. Возглавляемая им партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся в Венгрии 12 апреля. Нынешний глава правительства Виктор Орбан и его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» после 16 лет беспрерывного правления перейдут в оппозицию.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше