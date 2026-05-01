Мадьяр выдвинул на пост главы Минюста Венгрии своего зятя

БУДАПЕШТ, 1 мая. /ТАСС/. Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, готовящийся возглавить новое правительство Венгрии, выдвинул на пост министра юстиции своего зятя Мартона Меллетей-Барну. Как сообщил телеканал М1, его кандидатура в силу родственных связей с будущим премьером вызвала дискуссии в обществе и обвинения Мадьяра в кумовстве.
«Я попросил юридического директора партии “Тиса” Мартона Меллетей-Барну возглавить министерство юстиции. Мартон Меллетей-Барна работает юристом последние два десятилетия», — написал Мадьяр в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Лидер “Тисы” не упомянул, что этот человек является его родственником. В сентябре 2025 года Меллетей-Барна женился на сестре Мадьяра. Об этом факте сообщили венгерские СМИ.
Мадьяр завершил выдвижение кандидатов на все посты в своем будущем правительстве. 9 мая он должен быть избран на должность премьера на первом заседании парламента нового созыва. Возглавляемая им партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся в Венгрии 12 апреля. Нынешний глава правительства Виктор Орбан и его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» после 16 лет беспрерывного правления перейдут в оппозицию.