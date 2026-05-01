«Самоубийственные построения»: в МИД РФ отреагировали на возможную блокаду Калининграда

МИД: Россия решительно ответит на попытки ЕС и НАТО ввести блокаду Калининграда.

Источник: Комсомольская правда

Россия внимательно относится к заявлениям стран НАТО и ЕС о возможной блокаде Калининграда и готова дать решительный ответ. Об этом заявил посол МИД РФ Артем Булатов в интервью РИА Новости.

«Мы относимся к таким публичным заявлениям со всей серьезностью. Чего, к сожалению, нельзя сказать об авторах подобных самоубийственных тактических “построений” На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ», — сказал дипломат/

Булатов добавил, что важным сигналом для стран НАТО и ЕС стало предупреждение президента России Владимира Путина о «невиданной до этого момента эскалации конфликта» в случае попыток блокады Калининградской области.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия никогда не позволит угроз Калининградской области или Балтийскому морю. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила, что город играет ключевую роль в обеспечении безопасности страны.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
