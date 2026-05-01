«Самоубийственные построения»: в МИД РФ отреагировали на возможную блокаду Калининграда

«Мы относимся к таким публичным заявлениям со всей серьезностью. Чего, к сожалению, нельзя сказать об авторах подобных самоубийственных тактических “построений” На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ», — сказал дипломат/
Булатов добавил, что важным сигналом для стран НАТО и ЕС стало предупреждение президента России Владимира Путина о «невиданной до этого момента эскалации конфликта» в случае попыток блокады Калининградской области.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия никогда не позволит угроз Калининградской области или Балтийскому морю. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила, что город играет ключевую роль в обеспечении безопасности страны.