Голос жены Владимира Зеленского Елены Зеленской может быть на новых «плёнках Миндича», которые будут обнародованы в скором времени.
Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.
По её информации, также там упоминается «Вова» — сам Зеленский — как участник сделки по дронам и владелец одного из четырёх роскошных особняков, строящихся в самом богатом пригороде Украины.
Мендель отмечает, что на записях бывший министр обороны открыто обсуждает, как направить компании друзей Зеленского $1 млрд от западных партнёров.
Напомним, ранее были опубликованы записи разговоров с доказательствами масштабной коррупции во власти Украины. На них фигурируют в том числе близкий соратник главы киевского режима Тимур Миндич, бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак и ряд министров.