Евродепутат рассказал о возможных новых санкциях против России

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России, как ожидается, затронет энергетический сектор, финансовые потоки и товары двойного назначения, сообщил евродепутат Томаш Здеховски.
«Это может включать услуги, связанные с энергетикой, финансовые потоки, товары двойного назначения и меры против организаций, участвующих в обходе санкций. Усиление имплементации и соблюдения требований в рамках всего ЕС также будет ключевым приоритетом», — рассказал Здеховски «Известиям».
Брюссель рассчитывает одобрить ограничения до 1 июля — до завершения председательства Кипра в Совете ЕС, чтобы избежать бюрократических проволочек из-за смены председателя.
«Сроки будут зависеть от политического консенсуса между государствами-членами. Пакеты санкций требуют единодушия, а переговоры могут быть сложными. Несмотря на наличие политической воли продолжать оказывать давление на Россию, я бы с осторожностью относился к установлению жестких сроков. Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя совета, но это не гарантировано», — заявил представитель правящей Европейской народной партии.
Отмечается, что обсуждение нового пакета уже началось, однако сам проект пока не внесен в Совет ЕС. В Брюсселе стремятся завершить процедуру до смены председательства, чтобы избежать задержек.
По словам евродепутата, новые ограничения также будут направлены на предотвращение обхода санкций через третьи страны.