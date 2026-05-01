Евродепутат рассказал о возможных новых санкциях против России

Евродепутат Здеховски: новый пакет санкций ЕС против России затронет энергетику.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России, как ожидается, затронет энергетический сектор, финансовые потоки и товары двойного назначения, сообщил евродепутат Томаш Здеховски.

«Это может включать услуги, связанные с энергетикой, финансовые потоки, товары двойного назначения и меры против организаций, участвующих в обходе санкций. Усиление имплементации и соблюдения требований в рамках всего ЕС также будет ключевым приоритетом», — рассказал Здеховски «Известиям».

Брюссель рассчитывает одобрить ограничения до 1 июля — до завершения председательства Кипра в Совете ЕС, чтобы избежать бюрократических проволочек из-за смены председателя.

«Сроки будут зависеть от политического консенсуса между государствами-членами. Пакеты санкций требуют единодушия, а переговоры могут быть сложными. Несмотря на наличие политической воли продолжать оказывать давление на Россию, я бы с осторожностью относился к установлению жестких сроков. Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя совета, но это не гарантировано», — заявил представитель правящей Европейской народной партии.

Отмечается, что обсуждение нового пакета уже началось, однако сам проект пока не внесен в Совет ЕС. В Брюсселе стремятся завершить процедуру до смены председательства, чтобы избежать задержек.

По словам евродепутата, новые ограничения также будут направлены на предотвращение обхода санкций через третьи страны.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше