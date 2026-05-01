«Было что-то комичное»: западные СМИ — о государственном визите Карла III в США

Визит короля Великобритании в США, состоявшийся на фоне растущих разногласий между двумя странами, стал центральной новостью в западных СМИ. Как отмечает USA Today, доброжелательное общение Карла III и Дональда Трампа не могло устранить глубинных противоречий. The New York Times описывает попытки британского монарха очаровать президента США и его окружение, в то время как NBC News обращает особое внимание на «колкости» в речи Карла к конгрессу. Тем временем британский журнал The Spectator пишет, что за красивыми декорациями скрывается стремление США утвердить свою власть над бывшей метрополией.
Западные СМИ с пристальным вниманием следили за первым государственным визитом короля Великобритании Карла III в США. Журналисты задаются вопросом, как новая встреча Дональда Трампа с британским монархом повлияет на испортившиеся в последнее время отношения Лондона и Вашингтона.
По информации USA Today, американские политические аналитики высоко оценили умение короля вести переговоры с Трампом, «сердитым на премьер-министра Кира Стармера и британское правительство», но усомнились в том, что этот визит может существенно помочь уладить разногласия между двумя странами.
«Независимо от того, насколько хорошо была подготовлена речь (Карла III в конгрессе США. — RT), различия в позициях — по Ирану, по Гренландии, по торговле — довольно глубокие и прочно укоренившиеся», — приводит USA Today слова Гаррета Мартина, содиректора Центра трансатлантической политики Американского университета.
При этом, как отмечает новостной сайт, на публичных мероприятиях с участием короля и президента атмосфера была дружелюбной: Карл III отпускал остроты на исторические темы, в частности, извинился за сожжение Белого дома в 1812 году, а Трамп говорил ему комплименты в своём стиле.
«За беззаботным подшучиванием, личной лестью и театральным представлением, сопровождающим королевский визит, оставались едва заметные признаки глубоких разногласий, ставших самым серьёзным за последние десятилетия испытанием для давней дружбы Соединённых Штатов и Соединённого Королевства», — говорится в статье.
USA Today добавляет, что во время визита были и «неловкие» моменты, в частности, сразу по прибытии королевской четы в Белый дом.
«Когда Карл вышел из своего чёрного автомобиля на красную дорожку, Трамп, известный своим агрессивным рукопожатием, схватил руку Карла и долго не выпускал её. Примерно через 10 секунд Карл наконец-то вырвался из хватки. А на государственном ужине Трамп поставил короля в затруднительное положение, повторив свой довод о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, и заявив: “Карл со мной согласен”, — сообщает сайт.
«Устранит ли визит короля Карла напряжённость в американо-британской дружбе?».
Реакцию Букингемского дворца на это высказывание Трампа передаёт журнал Time.
«Король, естественно, помнит о давней и хорошо известной позиции своего правительства по предотвращению распространения ядерного оружия», — гласит заявление.
В своём публичном выступлении Карл не стал напрямую упоминать войну с Ираном, отмечает Time, однако главы государств могли обсуждать этот вопрос за закрытыми дверями.
«В Великобритании принято считать, что личные разговоры с королём или другим членом королевской семьи остаются конфиденциальными, — заявил в беседе с Time доктор Крейг Прескотт из Лондонского университета, эксперт по конституционной и политической роли монархии. — Причина в нежелательности вовлечения монархии в политику или политически спорные вопросы».
«Как утверждает Трамп, король “согласен” с тем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Ответ Букингемского дворца».
Напомним, отказ Великобритании поддержать войну США и Израиля против Ирана ранее вызвал недовольство Белого дома.
«Забудут завтра же».
Тем временем The New York Times (NYT) рассматривает визит Карла III как успешную попытку «очаровать» американского президента и его окружение. Особенно тронул Трампа преподнесённый на торжественном ужине подарок — колокол с британской подводной лодки, построенной в 1944 году и носившей название «Трамп».
«Если вам вдруг потребуется с нами связаться, просто позвоните нам!» — пошутил британский монарх.
«На государственном ужине король Карл очаровывает придворных Трампа».
«Было что-то комичное в том, что король и королева оказались среди придворных Трампа. Но, похоже, всё прошло так, как было задумано, — комментирует газета. — Когда король закончил говорить, господин Трамп похлопал его по плечу. “Отличная работа”, — сказал он. А потом посмотрел на свой новый трамповский колокол: “Как красиво!”.
Со своей стороны, NBC News уделяет особое внимание речи Карла III в конгрессе, называя её «колким посланием» Соединённым Штатам.
Новостной сайт отмечает, что британский монарх озвучил «сглаженные возражения» против широко известных взглядов Трампа, скептически относящегося к поддержке киевского режима, к НАТО и западным климатическим инициативам.
Возражения Карла «прозвучали в тот момент, когда американо-британские отношения, возможно, достигли самой низшей точки за последние десятилетия», в частности, из-за войны в Иране и разногласий Трампа с НАТО, уточняется в материале.
Автор подчёркивает, что при этом король в своём выступлении ухитрился угодить и правым, и левым, и самому президенту, однако есть сомнения в том, что эффект «продлится дольше аплодисментов».
По словам одного из опрошенных NBC News экспертов, речь Карла, как бы благосклонно она ни была принята в США, ни на что не повлияет: «К сожалению, её забудут завтра же».
«Король Карл выступил с колкой речью во время визита в США на фоне растущей напряжённости в отношениях с Трампом».
«Перевёрнутый империализм».
Между тем The Spectator пишет, что торжественный визит «их величеств» Карла и Камиллы обеспечил Трампу красивое шоу: «салюты из пушек, флаги, улыбки, невероятно медленные прогулки и фотосессию». В то же время, по мнению автора статьи, нынешнее руководство США вовсе не преклоняется перед монархией и намерено подчинить бывшую метрополию своей воле.
«Это перевернутый империализм, — рассуждает британский журналист. — Вдали от камер, в унылых правительственных учреждениях Вирджинии, где никому нет дела до прочных уз дружбы, функционеры американской империи заняты утверждением суровых реалий власти. За кулисами роскошной сцены администрация Трампа использует 250-летие Америки, чтобы однозначно дать понять: когда речь идёт о реальной власти, главный — Вашингтон. Стармер и его европейские друзья должны подчиниться, а не то будет хуже».
В подтверждение The Spectator приводит обсуждаемую в Пентагоне идею пересмотра позиции США по Фолклендским островам в наказание за несговорчивость Великобритании в иранском вопросе.
«Отчасти проблема Лондона заключается в том, что почти во всех центрах влияния — от Москвы до Тель-Авива, Лондона и Вашингтона — поговаривают, что Британия развалена», — отмечает издание.
«Перевёрнутый империализм королевского визита».
The Spectator также сообщает, что первое же утро четырёхдневного государственного визита Карла III было омрачено утечкой аудиозаписи, на которой посол Великобритании в США Кристиан Тёрнер рассказывает группе школьников, что Кир Стармер продержится на посту не дольше конца мая и что по-настоящему «особые отношения» у США не с Великобританией, а «наверное, с Израилем».
«Это называется “вашингтонский ляп” — когда ваша ошибка в том, что вы сказали правду вслух», — комментирует The Spectator.