«Было что-то комичное»: западные СМИ — о государственном визите Карла III в США

Визит короля Великобритании в США, состоявшийся на фоне растущих разногласий между двумя странами, стал центральной новостью в западных СМИ. Как отмечает USA Today, доброжелательное общение Карла III и Дональда Трампа не могло устранить глубинных противоречий. The New York Times описывает попытки британского монарха очаровать президента США и его окружение, в то время как NBC News обращает особое внимание на «колкости» в речи Карла к конгрессу. Тем временем британский журнал The Spectator пишет, что за красивыми декорациями скрывается стремление США утвердить свою власть над бывшей метрополией.