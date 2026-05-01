Грузия готова к открытому диалогу с Евросоюзом, заявил Каладзе

Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Представители грузинских властей так же сообщают, что угрозы со стороны стран Запада звучат из-за решения Тбилиси отказаться вводить санкции против России. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.