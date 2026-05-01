Освобожденный из польской тюрьмы археолог планирует вновь поехать в Крым

Бутягин рассказал, что планирует вновь поехать в Крым уже в ближайшие месяцы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин планирует вновь поехать в Крым уже в ближайшие месяцы.

«Ну конечно, как я могу туда не съездить (в Крым — ред.), может быть будет даже конференция, на нее съезжу … может быть в мае, но в июле точно», — сказал Бутягин газете «Известия».

Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.

