Фицо вышел на ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися

Перед началом смены он сообщил, что после инструктажа по технике безопасности ознакомится с продукцией и далее будет выполнять обязанности помощника водителя-экспедитора. По его словам, маршрут включал несколько остановок для доставки изделий пекарни.
Пекарня расположена в городе Бановце-над-Бебравоу на западе Словакии. Фицо заявил, что проведёт ночь в поездке с водителем, который развозит выпечку. Он отметил, что таким образом выражает уважение людям, работающим в ночные смены и в праздничные дни.
Ранее Роберт Фицо сообщил о готовности посетить Москву для участия в памятных мероприятиях 9 Мая. По словам политика, он рассчитывает на проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в рамках торжественной даты.
