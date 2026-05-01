СМИ сообщили о потрясении Зеленского после случившегося на Украине

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Публикация аудиозаписей, связанных с коррупционным скандалом на Украине стала потрясением для Владимира Зеленского, пишет газета Berliner Zeitung.
«Секретные аудиозаписи потрясли украинское правительство. В условиях продолжающегося конфликта на Украине коррупционный скандал дошел до самого верха правительства Владимира Зеленского. Теперь на Зеленского усиливается внутреннее давление», — говорится в публикации.
В среду издание «Украинская правда» опубликовало новые данные о расследовании коррупции, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности, поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указывает, что фирма получает крупнейшие контракты от минобороны, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные. Умеров при этом не возражает.
Издание, кроме того, опубликовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора издание делает вывод, что депутаты от партии «Слуга народа» Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру 50% от заработков. Каких, не уточняется.