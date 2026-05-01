Трамп рассматривает возможность носить бронежилет из-за покушений

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность использования бронежилета после нескольких попыток покушения на его жизнь. По его словам, этот вопрос уже поднимался в обсуждениях, и теперь он всерьез задумывается о дополнительных мерах личной безопасности.
При этом Трамп отметил, что у такого решения есть и практические неудобства, в частности значительный вес защитного снаряжения, который может превышать десять килограммов.
Тем не менее он признал эффективность бронежилетов, напомнив о случае, когда подобная защита помогла уберечь человека во время недавнего инцидента со стрельбой на одном из мероприятий.
Ранее в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин выразил своему американскому коллеге Дональду Трампу поддержку в связи с попыткой покушения и дал жесткую оценку этому акту.