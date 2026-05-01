Археолог Бутягин рассказал о слежке со стороны украинских властей

Ранее в результате обмена заключенными по формуле «пять на пять» из Польши были освобождены россияне — археолог Александр Бутягин и Нина Попова, а также белорусские разведчики Александр Балан и Владислав Надейко. В Польшу были переданы журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Андрей Почобут, а также Гжегож Гавел и Томаш Бероза. Двух последних белорусское госагентство Белта назвало польскими гражданами.