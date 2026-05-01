Трамп допустил, что может вывести контингент США из Италии и Испании

Президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом дом допустил, что рассмотрит возможность вывода воинского контингента Соединённых Штатов из Италии и Испании.
«Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведёт себя ужасно, просто ужасно», — сказал политик.
Ранее Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения дислоцированного на территории ФРГ контингента ВС США.
Позже глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал чёрной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца слова Трампа о сокращении американского военного контингента в ФРГ.