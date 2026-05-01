«Было страшно»: Туктамышеву преследуют два года, Загитову и Медведеву сталкерили, а за Уильямс охотились по всему миру

Елизавета Туктамышева снова призналась, что продолжает получать цветы от настойчивого поклонника. Впервые о сталкинге фигуристка заявила почти два года назад, она до сих пор не может избавиться от внимания назойливого мужчины. С аналогичными случаями сталкивались теннисистки Серена Уильямс и Ига Швёнтек, чьи почитатели порой переходили рамки дозволенного. В свою очередь, Алину Загитову преследовали в несовершеннолетнем возрасте, а психически нездоровый фанат Евгении Медведевой даже хотел оформить над ней опекунство.
Сталкеринг Туктамышевой.
Елизавета Туктамышева — одна из немногих российских спортсменок, кто использует свою популярность и узнаваемость в том числе для обсуждения острых социальных тем. Так, в начале апреля на турнире шоу-программ «Русский вызов» фигуристка представила номер, посвящённый проблеме домашнего насилия. А уже на протяжении нескольких лет одиночница в открытую говорит о сталкинге со стороны назойливого поклонника. В ноябре прошлого года она рассказала, что во время новогодних шоу с ней попытался познакомиться мужчина, дважды приглашал на чашку кофе и на протяжении всех январских праздников караулил фигуристку после выступлений. Отказы Туктамышевой его не остановили.
«Он нашел мой адрес, мою квартиру, знает, где я работаю. Очень страшно, когда сидишь одна в квартире, и тебе поступает звонок от настойчивого мужчины, который очень желает с тобой встретиться. Нормальный человек с адекватной психикой около года не стал бы поджидать девушку на выходных у ее дома, у ее машины. Тем более зная, что нет никаких шансов, и несколько раз услышав это. Ничего не помогло. До сих пор каждую неделю оставляет цветочки», — рассказывала она блогеру Виктору Кравченко.
В недавнем интервью Okko фигуристка призналась, что ситуация со сталкером не изменилась.
«Всё равно продолжаю получать цветы от этого человека, но хотя бы он не ломится ко мне в личное пространство», — заявила она.
Преследования Загитовой.
После победы на Олимпиаде в Пхёнчхане Алина Загитова стала одной из самых узнаваемых спортсменок в России. Однако резкая популярность, свалившаяся на 16-летнюю спортсменку, принесла и ряд проблем. Несколько лет назад фигуристка призналась, что в тот период ей стал докучать один взрослый фанат.
«Я жила недалеко от катка и ходила на тренировки пешком. И возле катка меня всё время ждал какой-то мужчина», — рассказывала Загитова в эфире «Шоу Воли».
После каждой тренировки он садился в свой тонированный внедорожник и медленно ехал рядом с ней по дороге домой. При этом он опускал окно и выкрикивал фразы вроде: «Я заберу тебя с собой, Алина!».
Позже в разговоре с Ляйсан Утяшевой она добавила, что однажды после тренировки её сопровождала бабушка, к которой мужчина обратился с просьбой переговорить с внучкой. По словам олимпийской чемпионки, разрешить ситуацию удалось только после вмешательства руководства спортшколы.
«Мне помогли — “Самбо-70” дали охранника. Мужчину депортировали в Казань. Его дальнейшую судьбу я, слава богу, не знаю», — резюмировала она.
Проблемы Медведевой.
Евгения Медведева также столкнулась с навязчивым преследованием в период своей пиковой популярности перед и после Олимпиады-2018. Один из самых ярких эпизодов связан с мужчиной, который начал активно проявлять одержимость в социальных сетях. Он публиковал посты о том, что находится возле её дома и подъезда, демонстрируя, что знает личную информацию и следит за перемещениями спортсменки.
«Он писал: “Сейчас я поднимусь на пятый этаж — и мы сольемся с Женечкой частичками”. А когда мне исполнилось 18, он пришел на каток и сказал: “Мне нужно полное опекунство над Женей Медведевой. Вот все документы, что я здоров. Мне нужно полное расписание, новый адрес”. В итоге человек психически нездоровый, с пеной у рта. Это было очень страшно, и мама боялась», — рассказала Медведева в интервью на ютуб-канале «Шляпа».
Кроме того, она упоминала, что однажды перед новогодней ночью к ней в квартиру пришёл мужчина с цветами, которого по ошибке впустила мать фигуристки.
«Он посидел, я его еле вытолкала из дома. Он говорит: “Я буду Новый год на улице встречать из-за тебя”. Я говорю: “Всё, как пришел, так и ушёл”, — рассказала Медведева в выпуске шоу “Каток”.
Беда Уильямс.
Серена Уильямс столкнулась сразу с несколькими случаями преследования. Один из самых известных произошёл в начале века, когда Альбрехт Штромейер больше года путешествовал по всему миру в попытке дотянуться до теннисистки и завоевать её внимание. Всё началось турнира WTA в Бельгии, где немец снял номер по соседству с Уильямс. Позже он появлялся на соревнованиях по всей Европе и США, причём в финансировании поездок помогали друзья и члены семьи, знавшие о целях посещения теннисных матчей.
Долгое время остановить Штромейера не могла даже полиция: задержаниям и арестам он подвергался четырежды. Сам же сталкер признавался, что очарован спортсменкой и влюблён в нёё, поэтому никогда не причинит ей вреда. На Уимблдоне он даже хотел сделать американке предложение руки и сердца. Завершилась история осенью 2002-го, когда поклонника задержали возле Национальном теннисного центра Нью-Йорка и депортировали из США.
Спустя почти 10 лет у Серены появился ещё один назойливый фанат — Патенема Оуэдраого, который тоже был безумно влюблён в первую ракетку мира. Мужчина следил за её перемещениями через соцсети и однажды обманом проник в гримёрку, притворившись помощником теннисистки. В 2011 году злоумышленник попробовал проникнуть на территорию её особняка в Палм-Бич, но был остановлен охраной. Адвокат легендарной спортсменки добился запрета на приближение, а она сама ещё больше усилила свою службу безопасности.
Серена Уильямс.
Угрозы в адрес Кларк.
Кейтлин Кларк — суперзвезда женского NBA, однако далеко не все поклонники баскетбола по достоинству оценивают талант американки. В конце 2024-го она подверглась агрессивным нападкам со стороны Майкла Льюиса. 55-летний техасец отправил ей сотни угроз и сообщений сексуального характера. Более того, он утверждал, что ежедневно трижды проезжает мимо её дома, а при одном из задержаний сообщил полицейским, что находится с ней в «воображаемых отношениях».
Мужчина даже переехал из Техас в Индианаполис, чтобы быть поближе к спортсменке. Сама Кларк из-за постоянных угроз и страха за свою безопасность была вынуждена маскироваться во время появления на публике, а также изменить привычный распорядок дня.
Избавить баскетболистку от Льюиса удалось благодаря действиям сотрудников ФБР, который вычислили его по IP-адресу и задержали. Свою вину в преследовании и домогательствах он признал и получил 2,5 года тюремного заключения. Кроме того, злоумышленнику было рекомендовано пройти лечение у психиатра.
Террор для игроков «Челси».
Несколько лет назад выступающие за «Челси» футболисты Мейсон Маунт, Билли Гилмор и Бен Чилуэлл стали жертвами преследования со стороны 22-летней инфлюенсерши Орлы Мелиссы Слоан. Всё началось в ноябре 2021-го, когда Маунт и Слоан познакомились на вечеринке у Чилуэлл. У пары случилась интимная связь, однако после непродолжительного общения полузащитник дал понять, что не планирует строить долгосрочные отношения, и заблокировал её.
Однако девушку это не остановило: позже в суде вскрылось, что она 20 раз меняла номер и на протяжении нескольких месяцев продолжала докучать футболисту.
Кроме того, Слоан публиковала в соцсетях коллажи с фотографиями Чилуэлла и пыталась через него добиться диалога с Маунтом.
Однако больше всех в этой ситуации пострадал Гилмор, также знакомый с ней. Футболист также пытался отстраниться от назойливой девушки. В какой-то момент она начала терроризировать родственников шотландца и даже утверждала, что забеременела от него. Сам футболист, который в тот период отправился в аренду в «Брайтон», признался, что испытывал серьёзное психологическое давление и даже принимал снотворное.
После обращения в полицию Слоан признала себя виновной в преследовании и домогательствах без применения насилия. Суд приговорил её к году тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев, а также предписали блогерше пройти 30 дней реабилитации и 200 часов общественных работ.
Охрана для Свёнтек.
В марте 2025-го Ига Свёнтек столкнулась с агрессивным поведением болельщика на турнире WTA в Майами. Во время одной из тренировочных сессий на корте к ней подошёл мужчина, который начал донимать спортсменку вопросами о семье и друзьях, а также громко выкрикивать личные оскорбления и насмехаться над ней.
Представители польской теннисистки сообщили, что этот же мужчина ранее отправлял ей оскорбительные и угрожающие сообщения в социальных сетях. Инцидент был сразу зафиксирован и передан организаторам соревнований.
«Конструктивная критика — это одно, а угрозы, разжигание ненависти или срыв тренировок — совсем другое. Этого нельзя допустить», — сказали тогда в команде Свёнтек.
В ответ на инцидент представители ассоциации заявили о разработке комплексных протоколов безопасности для обеспечения оперативного и эффективного реагирования на любые происшествия. Самой Свёнтек на время турнира предоставили дополнительную охрану.