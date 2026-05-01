Обвиняемого в нападении на дом главы OpenAI доставят в суд 1 мая

Бросившего «коктейль Молотова» в дом главы OpenAI доставят в суд США 1 мая.

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Дэниел Морено-Гама, обвиняемый в нападении на дом главы OpenAI Сэма Альтмана, будет доставлен в федеральный суд Сан-Франциско 1 мая, выяснило РИА Новости, изучив судебные приказы по его делу.

РИА Новости сообщало, что по делу штата Калифорния Морено-Гаме грозят три пожизненных срока и свыше 25 лет по остальным статьям, по федеральному делу — до 30 лет лишения свободы.

Слушание по федеральному делу назначено на 11.00 по местному времени в зале суда E федерального здания суда на Голден-Гейт-авеню. Морено-Гама содержится в тюрьме округа Сан-Франциско, откуда его обязаны доставить маршалы США, выяснило агентство.

В ночь на 10 апреля 2026 года Морено-Гама приехал из Техаса в Сан-Франциско, бросил коктейль Молотова в дом Альтмана, после чего направился к штаб-квартире OpenAI, где разбил стеклянные двери и заявил охране, что пришел сжечь здание и убить всех внутри. При задержании у него изъяли зажигательные устройства, канистру с керосином и антиИИ-манифест с именами и адресами руководителей технологических компаний.

