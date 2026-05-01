В ночь на 10 апреля 2026 года Морено-Гама приехал из Техаса в Сан-Франциско, бросил коктейль Молотова в дом Альтмана, после чего направился к штаб-квартире OpenAI, где разбил стеклянные двери и заявил охране, что пришел сжечь здание и убить всех внутри. При задержании у него изъяли зажигательные устройства, канистру с керосином и антиИИ-манифест с именами и адресами руководителей технологических компаний.