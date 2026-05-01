Израиль может начать использовать «мангалы» на танках, рассказал эксперт

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может перейти к массовой установке защитных конструкций типа «мангал» на бронетехнику, в том числе и танки, в случае роста использования FPV-дронов ливанским движением «Хезболлах» в конфликте, заявил РИА Новости военкор, инструктор общевойсковой подготовки Олег Блохин.
Журнал Military Watch Magazine сообщал, что «Хезболлах» использует дроны на оптоволокне против израильской армии.
«Если начнется более массовое и эффективное применение FPV-дронов (со стороны “Хезболлах” — ред.), а другие способы противодействия не дадут результата, тогда израильская армия пойдет по максимально простому пути — начнет устанавливать “мангалы”», — сказал Блохин.
По его словам, подобные конструкции уже частично применяются на израильской технике, однако пока в ограниченном формате, преимущественно для защиты отдельных элементов башни танка. Он подчеркнул, что практика применения дополнительных защитных конструкций на бронемашинах уже доказала эффективность в современных конфликтах, особенно против ударов малых беспилотников.
Блохин уточнил, что израильская армия сталкивается с трудностями на поле боя в противодействии FPV-дронам ливанского движения «Хезболлах».
Самодельные конструкции для защиты бронетехники от дронов типа «мангал» впервые стали использоваться бойцами ВС РФ в зоне СВО. Они представляют собой импровизированный навес из решетчатых металлических конструкций. Свое название в российских войсках эти конструкции получили из-за внешнего сходства с мангалом для жарки мяса.
Эскалация между Израилем и «Хезболлах» в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана.