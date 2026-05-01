Жена Зеленского может фигурировать на секретных записях, сообщила Мендель

Мендель: голос Зеленской может быть записан на аудиозаписях по делу о коррупции.

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена может быть записана на секретных аудиозаписях, сделанных Бюро по борьбе с коррупцией Украины, сообщила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«Завтра действующий депутат парламента собирается публично зачитать ещё больше этих записей. Мне сказали, что среди записанных голосов может быть и голос самой первой леди», — написала Мендель в социальной сети Х.

Мендель также сообщила, что сам Зеленский, который фигурирует на записях под кличкой «Вова», упоминается в них как участник сделки и владелец одного из четырех огромных роскошных особняков, строящихся в пригороде Киева.

Мендель также пишет о семи миллиардах долларов, которые предположительно «влились» в компанию по производству беспилотников, поддерживаемую друзьями Зеленского, Из этой суммы 20%, или почти полтора миллиарда долларов, должны были стать чистой прибылью для инсайдеров: ближайшего окружения Зеленского и министров, которых он лично назначил.

Это та самая компания, которую Зеленский постоянно рекламировал, лично демонстрируя иностранным инвесторам как историю успеха Украины, отмечает его бывший пресс-секретарь.

В конце апреля в распоряжении издания «Украинская правда» появилась часть пленок, на которых, как предполагается, фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. Как утверждается, на части расшифровок некоторых разговоров, которые находятся в деле о коррупции, фигурирует более десяти человек.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
