«Ъ»: четырёх дальнобойщиков обвинили в совершении терактов на аэродромах России

В Москве завершили расследование уголовного дела о налёте украинских БПЛА на военные аэродромы России.

В Москве завершили расследование уголовного дела о налёте украинских БПЛА на военные аэродромы России.

Как утверждает «Коммерсантъ», обвинение в окончательной редакции предъявлено четырём водителям большегрузов, которые доставили дроны к местам атак. В отношении них возбуждено дело о совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки.

«По версии следствия, водители входили в группу уроженцев Украины Артёма и Екатерины Тимофеевых и некоего Борисовского (находятся в розыске), завербованных СБУ для совершения терактов в России», — передаёт издание.

Отмечается, что дальнобойщики вину не признают, утверждая, что их «использовали втёмную».

Минобороны России 1 июня 2025 года заявило об атаках ВСУ на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Осенью в Дагестане наградили заблокировавшего взлёт 30 БПЛА под Иркутском дальнобойщика.

