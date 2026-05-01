Мендель: На новых «плёнках Миндича» может быть жена Зеленского

Она упомянула компанию Fire Point, которую экс-комик ранее представлял зарубежным инвесторам как пример украинского технологического бизнеса. Утверждается, что в распоряжении журналиста-расследователя оказались секретные аудиозаписи, переданные антикоррупционным бюро Украины.
«Сейчас на Украине политики открыто говорят об импичменте Зеленского. Завтра действующий депутат парламента публично зачитает ещё больше фрагментов этих записей. Мне сообщили, что среди записанных голосов может быть и голос самой первой леди. На других записях вскользь упоминается “Вова” — прозвище Зеленского — как участник сделки и владелец одного из четырёх огромных роскошных особняков, строящихся в самом богатом пригороде Киева, каждый из которых стоит миллионы», — заявила Мендель.
А ранее стало известно, что секретарь СНБО Рустем Умеров обсуждал с Миндичем оборонные закупки, производство беспилотников и поставки экипировки для армии. В разговоре фигурирует компания Fire Point, связанная с производством дронов. Миндич говорил о её финансировании, поиске инвесторов и продаже примерно трети бизнеса с расчётом на будущую прибыль.
