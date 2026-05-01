С 1 мая из России запретили вывозить чистое золото в слитках

В России с 1 мая 2026 года вступил в силу запрет на вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 г.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что соответствующий запрет распространяется как на физических лиц, так и на компании и ИП. При этом существуют исключения: золото можно вывозить в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через московские аэропорты, а также через пункт пропуска аэропорта «Кневичи» во Владивостоке.

В страны, которые не входят в ЕАЭС, слитки тоже можно вывозить через перечисленные воздушные гавани, но для этого потребуется разрешение от Федеральной пробирной палаты.

В CNBC ранее писали, что центробанки мира активно распродают золото.

Эксперт в сфере финансов Максим Мольдерф между тем предположил, что грамм золота может подорожать до 16 тыс. рублей к концу года.