ОАЭ запретили гражданам поездки в Иран, Ирак и Ливан

Министерство иностранных дел ОАЭ запретило гражданам страны поездки в Иран, Ливан и Ирак. На странице в соцсети Х ведомство также призвало граждан ОАЭ как можно скорее вернуться домой из указанных стран.

Запрет введен «в свете текущих региональных событий», указано в сообщении министерства.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — одна из стран Персидского залива, выступившая против Ирана после начала военной операции США и Израиля. По данным Пентагона, в сторону ОАЭ за это время было выпущено более 2,8 тыс. беспилотников и ракет.

Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше