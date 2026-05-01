Пожар произошёл на складе в Подмосковье

Возгорание в административно-складском здании произошло в Подольске Московской области.
По информации МЧС, к моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля на площади 1500 кв.м.
«Была проведена эвакуация находившихся в нём людей. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что к тушению привлечено более 30 единиц техники и 90 человек личного состава.
28 апреля пожар произошёл в строящемся здании на севере Москвы. Мэр города Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших.
Кроме того, сообщалось, что в Нижнем Новгороде при пожаре погибли 200 собак.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.