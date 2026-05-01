Мендель допустила, что на «пленках Миндича» есть жена Зеленского

в ближайшее время могут быть обнародованы аудиозаписи, предположительно сделанные в квартире Тимура Миндича.

Источник: Аргументы и факты

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в ближайшее время могут быть обнародованы аудиозаписи, предположительно сделанные в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича. По ее словам, существует вероятность, что на этих записях может звучать голос Елены Зеленской.

Мендель также отметила, что один из действующих депутатов парламента намерен публично представить дополнительные фрагменты этих материалов.

При этом она подчеркнула, что информация о содержании записей пока остается неподтвержденной, а их подлинность и обстоятельства появления не раскрыты.

Ранее член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров выразил мнение, что слив записей из квартиры Миндича связан с попыткой США надавить на Зеленского в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
