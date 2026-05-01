МИД: Россия решительно ответит на любые попытки блокады Калининграда

Россия даст решительный ответ на любые попытки блокады Калининграда. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов в интервью РИА Новости.
«На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ», — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, Москва со всей серьезностью относится к подобным заявлениям, в отличие от их авторов, которые не осознают военно-политические риски для собственных стран в случае реализации таких планов.
Напомним, в декабре 2025 года Путин в эфире «Итогов года» подчеркнул, что все угрозы для Калининградской области, если они появятся, будут уничтожаться.
Подобные угрозы, предупредил российский лидер, приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта, выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта.
Все должны отдавать себе отчет в этом, добавил Путин.